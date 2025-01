Die Geschäfte allein ziehen keine Menschen mehr an . Mit dem Internet preislich in Konkurrenz zu treten, ist auch keine gute Idee, erklärt Prof. Frank Eckardt.

Er lehrt Stadtsoziologie an der Bauhaus Uni Weimar und empfiehlt, sich anzuschauen, was die Menschen im Internet suchen und finden: Unterhaltung, Spiele, Musik, Austausch und Kommunikation - nicht nur Shopping. Und genau das sind die Ansätze, die Menschen wieder in die Innenstädte zu holen.