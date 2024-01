Das sechsköpfige Team "OTG1709" aus Neustadt an der Orla war in diesem Jahr das erste Mal mit dabei. Die Schüler Jannick, Kurt, Carlo und Theodor hatten zwar vorher noch nichts mit Programmieren am Hut, dennoch haben es die Zwölf- und 14-Jährigen in der Kategorie Robotgame auf den dritten Platz geschafft. In der Kategorie Forschung konnte sich das Team sogar für ihr Projekt den Siegerpokal holen.