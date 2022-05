Sich weder als Frau noch als Mann fühlen? Als Frau eine Frau lieben? In einem männlichen Körper stecken, aber eine Frau sein? Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten sind vielfältig. Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai veranstaltete die TU Ilmenau eine offene Gesprächsrunde in einem Studierendencafé zum Thema. Mit dabei war auch Jenny Graul, die über ihre Erfahrungen als Transfrau gesprochen hat.

Jenny studiert an der TU Ilmenau Informatik und hat sich vor knapp anderthalb Jahren geoutet. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Hintergrund: LGBTQ Die Abkürzung LGBTQ steht für die Gruppe der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren Menschen. Mittlerweile ist auch häufig von LGBTQIA+ die Rede. Somit sollen auch intersexuelle und asexuelle Menschen mitbezeichnet werden. Das Plus steht in dem Fall für weitere Geschlechtsidentitäten. Der Begriff "Queer" steht für alle Menschen, die sich nicht den traditionellen Geschlechterrollen zugehörig fühlen.

Jenny ist 23 Jahre und hat sich vor knapp anderthalb Jahren geoutet. Sie fühlt sich als Frau, die in einem Körper eines Mannes steckt. Seit sie 13 Jahre alt ist, weiß sie: "Ich bin eigentlich weiblich". In der Region Eichsfeld, in der sie aufgewachsen ist, sei es aber schwierig gewesen, das auszuleben.

"Schon wenn meine Haare etwas länger waren, wurde sich in der Schule darüber lustig gemacht, weil ich wie ein Mädchen aussah", erzählt sie. In Wahrheit fühlte sie sich auch als Mädchen. Aus Angst, dass es die anderen aber nicht verstehen und akzeptieren würden, hat sie es seit der Schulzeit versucht zu verbergen.

Jenny outet sich beim Studium in Ilmenau

Als sie 2017 für ihr Informatikstudium nach Ilmenau gezogen ist, hat sich das aber geändert. In Ilmenau hat sie Vertrauen gewonnen und sich geoutet. Seitdem will sie mit dem Namen "Jenny" angesprochen werden. Ihr Freundeskreis und die Studierenden aus ihrem Semester hätten von Anfang an diese Entscheidung akzeptiert, so Jenny. Selbst die Dozierenden an ihrer Fakultät nennen sie jetzt so. Nur auf ihrem Pass steht noch der alte.