Aufgrund der hohen Nachfrage hat der Boxclub Fortuna Ilmenau erstmals ein Team für Frauen und Mädchen gegründet. Mittlerweile ist die Zahl der Sportlerinnen auf etwa 20 angestiegen, wie Trainerin Melanie Krannich sagte. Einmal die Woche trainieren die Neun- bis etwa 40-Jährigen in der Vereinshalle im Ortsteil Manebach. Mit dem neuen Team sollen die Mädchen besser gefördert werden. Ziel sei, dass sie erste Wettkampferfahrungen sammeln können. Der Sport wirke sich zudem positiv auf das Selbstbewusstsein der Frauen aus, so Krannich. Im Team trainieren auch zwei Mädchen aus der Ukraine.

Eine junge Thüringerin ist bereits auf dem Weg in den Spitzensport. Cinnia Hoffmann vom SV Empor Bad Langensalza ist siebzehn und trainiert am Bundesstützpunkt Boxen in Frankfurt/Oder. Die Sportschule beschreibt sich selbst als "Schmiede für Olympiasieger und Weltmeister".