Bei Ilmenau hat sich am Dienstagabend ein Mann in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto retten können. Wie die Polizei mitteilte, war er am frühen Abend zusammen mit seinem Hund auf der A71 in Richtung Suhl unterwegs gewesen. Vor der Ausfahrt Ilmenau-West bemerkte er, dass etwas mit seinem Motor nicht stimmte. Geistesgegenwärtig fuhr er von der Autobahn ab und schaffte es noch bis auf einen Parkplatz.