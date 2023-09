In der Gemeinde Martinroda im Ilm-Kreis ist am Donnerstag ein 24-Stunden-Laden eröffnet worden. Betrieben wird "Mein Markt 24" von Tino Möller aus Martinroda, der im Ilmenauer Ortsteil Gehren eine Metzgerei betreibt.

Kunden können die 50 Quadratmeter große Ladenfläche ganztägig betreten, indem sie eine EC-Karte, eine Kreditkarte oder eine Bezahl-App an ein Lesegerät halten. Anstatt einer Verkäuferin oder eines Verkäufers gibt es eine Selbstbedienungskasse. Das Kassensystem ist laut Möller auch für ältere Menschen gut zu bedienen. Die Gänge im Laden seien zudem gut mit dem Rollator befahrbar und die Einkaufregale niedrig.

Neben Lebensmitteln und Haushaltswaren werden Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei und regionale Produkte wie Honig aus Liebenstein oder Kaffee angeboten, der in Geschwenda geröstet wurde. Das regionale Angebot will Möller noch erweitern. Insgesamt habe er etwa 70.000 Euro in den Laden investiert.