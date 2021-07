Bei einem schweren Unfall am Rennsteig sind am Samstag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen und drei weitere Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer zwischen Dreiherrenstein und Neustadt am Rennsteig nach einem Überholmanöver mit seinem Wagen auf den unbefestigten Seitenstreifen. In der Folge brach das Auto aus, schleuderte in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Motorrädern zusammen. Die beiden 53-jährigen Motorradfahrer starben noch an der Unfallstelle.