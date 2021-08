Forschung in Ilmenau "Vater des MP3" tüftelt an 3-D-Akkustik

Noch heute tüftelt der "Vater des MP3" im Dienste der Wissenschaft am perfekten Klang. "PARty" heißt seine neue Vision. Dies steht für Personalized Auditory Reality. Ziel ist eine Technologie, die es ermöglichen soll, über einen Kopfhörer Töne hören zu können, "mit dem Gefühl woanders zu sein", sagt Brandenburg. Störende Lärmgeräusche bei Gesprächen am Smartphone etwa sollen darüberhinaus so auch durch intelligentes Hören "weggefiltert" werden können.

"Wir denken, dass wir in einem Zusammenwirken zwischen neuester Psychoakustik und Wahrnehmungsforschung einerseits und vielen KI-Technologien andererseits ein ganzes Stück vorankommen", erklärt er. Hier gäbe es nun erste vorführbaren Ergebnisse bei dem Projekt "PARty", an dem auch die Medientechnik der TU Ilmenau und das Institut Fraunhofer Digitale Medientechnologie beteiligt sind.

Wo geht die Reise noch hin? "Ich bin immer noch Fan von Livemusik. Das Erlebnis, irgendwo mit vielen anderen Leuten Musik zu hören, das kann man nicht duplizieren. Wir haben auch gelernt, woran das liegt: Das gehört zur Psychologie des Hörens dazu – all die Nebengeräusche und alles darum herum. Das wird auch in 20 Jahren noch so sein. Was aber eben in 20 Jahren sehr viel besser gehen wird, ist, dass wir die Wahl haben werden, ob wir die Musiker virtuell direkt hören wollen oder nicht", erklärt Karlheinz Brandenburg.