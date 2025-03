So richtig vor der Kamera möchte in Neustadt kaum jemand mit uns reden. Ist das Mikro aber aus und wenn der Name nicht genannt wird, sprudelt's aus den Leuten nur so raus.

Du hast dich wie auf dem Mars gefühlt. Die Postzustellerin vermummt von oben bis unten. Anwohnerin aus Neustadt

Eine junge Frau zeigt uns auf ihrem Handy ein Video. In der Dunkelheit steht ein Feuerwehrauto auf der Straße. Über Lautsprecher kommt eine Ansage. Alle Einwohner sowie Gäste dürfen ihr Grundstück ab sofort nicht verlassen, heißt es da. "Das war schon gespenstisch", erinnert sich die Frau. "Du hast dich wie auf dem Mars gefühlt. Die Postzustellerin vermummt von oben bis unten." Bildrechte: MDR / Michael Hesse

Einmal hatte sie Medikamente für ihr Kind gebraucht. "Die hatte ein Verwandter für mich in der Apotheke in Großbreitenbach besorgt. Er musste die Tüte vor der Absperrung hinstellen und zurücktreten. Dann erst durfte ich sie holen", sagt die Frau.

Polizei riegelt Neustadt am Rennsteig ab

Lutz Graf hat das Schauspiel live miterlebt. Seine Tankstelle liegt am Ortsrand. An jenem Sonntag war schon den ganzen Tag im Dorf was los.

"Hier gegenüber standen dann plötzlich der Chef der Feuerwehr, der Bürgermeister und noch ein paar andere Leute. Da hat man schon gemerkt, dass irgendwas passiert. Und dann so kurz nach 17 Uhr sind hier wie im Film zwei Streifenwagen mit Blaulicht vorgefahren, haben sich diagonal auf die Straße gestellt und haben den Ort abgeriegelt", erzählt er. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Wenig später zog die Einsatzleitung wegen der aufziehenden Kälte und des Windes dann in die Tankstelle. "Hier drinnen wurde dann unter anderem von der Landrätin der Text verfasst, den die Feuerwehr dann später per Lautsprecher verkündet hat", erinnert sich Graf. Es sei alles sehr ruhig abgelaufen.

Im März 2020 war das Virus, welches die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte, auch in Thüringen angekommen. Zu jener Zeit war vor allem Italien schwer betroffen. Im Fernsehen Berichte über völlig überforderte Intensivstationen. In New York wusste man nicht, wohin mit den vielen Leichen.

Im Ilm-Kreis hatten sich zu jener Zeit elf Menschen infiziert, sechs kamen aus Neustadt am Rennsteig. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurde Neustadt abgeriegelt.

"Erst einmal wusste niemand so recht, was passiert. Man hat zwar in den Nachrichten schon von den ersten Corona-Fällen gehört, aber das damit in Zusammenhang zu bringen, war für mich völlig illusorisch", sagt Helmut Töpfer. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Töpfer war damals wegen einer Nierenerkrankung besonders gefährdet. "Nachdem das Dorf abgeriegelt war, war die nächste Frage: Wie komme ich zur Dialyse? Weil das ja irgendwo lebenswichtig ist. Ich habe dann das Gesundheitsamt angerufen, und da habe ich mitgekriegt, dass man vorbereitet war. Dass da im Hintergrund die Fäden gezogen waren", sagt Helmut Töpfer.

Nachdem das Dorf abgeriegelt war, war die nächste Frage: Wie komme ich zur Dialyse? Helmut Töpfer

Drei Mal in der Woche wurde er zusammen mit einem anderen Patienten von einem Krankenwagen abgeholt und zur Klinik nach Ilmenau gefahren.

Die Quarantäne ging insgesamt zwei Wochen lang. Töpfer hat in dieser Zeit viel in seinem Garten verbracht. Genossen hat er vor allem die Stille im Dorf. "Da bist du richtig zur Ruhe gekommen", sagt Töpfer.

Andere im Dorf, die namentlich nicht genannt werden wollen, sehen das anders und sprechen von im Nachhinein völlig überzogenen Maßnahmen. Einige widersetzten sich den Vorgaben.

Beispielsweise grillten etwa 20 Personen zusammen. Die Polizei unterband das Treffen. Gegen Ende der Quarantäne gab es zwei Straßenpartys mit insgesamt 16 Teilnehmern. Auch da verhielten sich manche ziemlich aggressiv. Sie verweigerten die Angabe ihrer Personalien und spuckten sogar in Richtung der Polizisten. Zwei Männer leisteten so heftigen Widerstand, dass sie fixiert werden mussten.