Projekt "Ilmwerk" Neue Mieter für alte Ilmenauer Porzellanfabrik gesucht

In das alte Porzellanwerk in Ilmenau soll neues Leben einziehen. Die Entwicklungsgesellschaft Projekt 95 hat das Gelände Anfang Februar gekauft und will auf den rund 120.000 Quadratmetern neue Firmen ansiedeln. Die Porzellanproduktion war dort im Jahr 2002 eingestellt worden.