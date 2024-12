In Ilmenau wird am Mittwoch die Auszeichnung "Kulturriese" 2024 verliehen. Dort kommt auch der diesjährige Preisträger her – der Verein Kulturelle Koordinierung (KuKo e.V.). Mehr als 200 Mitglieder engagieren sich für kulturelle Vielfalt in der Region. Vergeben wird die Auszeichnung von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur Thüringen für besonderes soziokulturelles Engagement.