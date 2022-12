Fast vier Jahre nach einem tödlichen Streit an einer Tankstelle in Geraberg (Ilm-Kreis) wurden vor Gericht die Plädoyers gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat für den angeklagten 51-Jährigen dabei eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert. Der Mann soll im Januar 2019 in Geraberg einen Tankstellenkunden einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Dadurch stürzte das Opfer, schlug mit dem Kopf auf den Steinboden auf und starb Tage später im Krankenhaus an Hirnblutungen.