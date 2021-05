Reiner B. wirkt aufgewühlt und sichtlich bewegt, als er in den Gerichtssaal am Erfurter Landgericht geführt wird. Gleich zu Beginn der Verhandlung entschuldigt er sich. "Es war nicht richtig, was ich getan habe." Diesen Satz wird er mehrfach wiederholen am ersten Verhandlungstag. Das Reden fällt ihm nicht leicht. Er sucht nach Worten. Nicht jede Frage versteht er sofort. Reiner B. gilt als intelligenzgemindert und hatte zwei Schlaganfälle. Er ist berufsunfähig und pflegte seine Mutter bis zu deren Tod. Reiner B. bereut die Tat. Er ist voll geständig. Er stimmt sogar einer Videorekonstruktion der Tat zu. Staatsanwalt Martin Scheler sagt, das passiere äußerst selten. Der Tag der Tat wurde mit Reiner B. nachgestellt - vom Herauslaufen an seinem Haus bis zur Rückkehr dorthin nach der Tat. Angeklagt ist Reiner B. wegen Totschlags und Unterschlagung. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tötung nicht im Fokus stand.

Die Spurensicherung am Tatort in Geraberg.

Als er Maria P. im vergangenen Jahr in ihrem Garten besucht hatte, spielte diese gerade mit ihren Katzen. Die Situation habe ihn an einen lustigen Faschingstag erinnert, deshalb habe er sie versucht zu umarmen und zu küssen. Das lehnte Maria P. ab und schrie. Das Laute habe er nicht ertragen können. Und er habe Angst gehabt, dass die Schreie jemand hört und anschließend schlecht über ihn im Ort gesprochen wird.

Einen Tag später nimmt die Kriminalpolizei Speichelproben in Geraberg. Auch von Reiner B. Doch bevor diese ausgewertet werden konnten, stellte sich der Mann selbst der Polizei in Ilmenau. In seinem Haus hinterließ er einen Brief an seine Cousine, geschrieben wie ein Testament. An Selbsttötung habe er nicht gedacht, sagte er aus. Wohl aber daran, dass er lange Zeit ins Gefängnis muss. Mehrere Verhandlungstage sind noch angesetzt.