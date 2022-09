So eine Staubwolke kann schon mal 100 Meter lang werden.

So eine Staubwolke kann schon mal 100 Meter lang werden. Bildrechte: MDR/Jens Roder

Was zunächst wie landwirtschaftliche Routine in einem sehr trockenen Sommer aussieht, entpuppt sich dann als landwirtschaftliches Roulette-Spiel. Die zentrale Rolle dabei spielt natürlich das Wetter. Würden die Landwirte auf größere Regenmengen warten, die vielleicht irgendwann Ende September fallen werden, müssten sie dann innerhalb sehr kurzer Zeit auf einer sehr großen Fläche Raps aussäen. Das wäre purer Stress und betriebstechnisch gar nicht zu schaffen, denn gleichzeitig stehen ja noch andere Arbeiten an.