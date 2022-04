In Berlin und Thüringen sind Ermittler mit einer Razzia gegen eine Bande von falschen Polizisten vorgegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler bei dem Einsatz des Landeskriminalamtes Berlin und der Kriminalinspektion Gotha Wohnungen unter anderem in Arnstadt und Amt Wachsenburg in Thüringen, sowie in mehreren Berliner Stadtteilen. Gegen vier Tatverdächtige wurden Haftbefehle und Arrestbeschlüsse vollstreckt.