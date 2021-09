Schlingnattern sind die einzige Würgeschlangenart, die in Deutschland vorkommt. Sie sind wie ihre Artgenossen der Ringelnattern und Kreuzottern sehr scheue Tiere, sagt Ulrike Nüßler von der Unteren Naturschutzbehörde. Sie fliehen bei Gefahr und verstecken sich in Spalten oder Mauselöchern. Außerdem verschmelzen sie durch ihre grau braune Färbung mit dunklen Flecken förmlich mit dem Untergrund auf dem sie liegen. Deshalb bekommt man sie auch in Stadtilm kaum zu Gesicht.

Erstes Foto nach fünf Jahren

Bernd Rödger aus Kranichfeld aber hatte am 12. August 2021 Glück. Fünf Jahre hat er sich regelmäßig auf die Lauer gelegt mit seinem Fotoapparat. Und nun endlich an einem sonnigen, warmen Tag sah er eine Schwanzspitze unter den Matten auf den Gleisübergängen hervorschauen, erzählt er.

Jetzt hieß es schon wieder Geduld haben. Eine Stunde saß er regungslos neben dem Gleisbett. Als er schon aufgeben wollte, geschah das, worauf er Jahre gewartet hat. Nicht nur eine, sondern mehrere Schlingnattern schlängelten sich auf die Matten und begannen sich zu sonnen. Er drückte so oft er konnte den Auslöser, erzählt er. Endlich hatte er schöne Fotos von den scheuen Tieren. Für dieses Bild saß Bernd Rödger aus Kranichfeld fünf Jahre lang immer wieder auf der Lauer. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger

Schlingnatter verirrte sich in Altenheim

Darum beneidet ihn Ulrike Nüßler von der Unteren Naturschutzbehörde ein bisschen. Denn auch sie hat oft auf der Lauer gelegen, in der Hoffnung Fotos machen zu können. Sie hat eine Infotafel erarbeitet zum Lebensraum um den Bahnhof. Seit 2019 kann man sich auf dieser auch über Schlingnattern informieren. Sie steht direkt am Bahnhof Stadtilm. Allerdings hat Ulrike Nüßler schon mal eine Schlingnatter gerettet. Das Tier hatte sich in den Keller eines Altersheimes in Stadtilm verirrt. Von dort hat sie Nüßler wieder in die Freiheit entlassen. Für ein Foto im Eimer hat es gereicht, sagt sie. Aber für ein Foto in freier Wildbahn war die Schlange zu schnell. Kreuzottern haben geschlitzte Pupillen, Schlingnattern runde. Bildrechte: dpa

Wegen ihrer Musterung werden sie aber oft mit Kreuzottern verwechselt. Denn wenn sich die Schlingnatter schnell bewegt, wirken die dunklen Balken auf ihrem Rücken wie Zick-Zack-Linien. Wer sich unsicher ist, sollte dem Tier tief in die Augen schauen, rät Nüssler. Kreuzottern haben geschlitzte Pupillen, Schlingnattern runde.

Zähnchen statt Gifthauer

Mit 70 Zentimetern ist die Schlingnatter die kleinste heimische Schlangenart. Sie hat Zähnchen statt Gifthauer. Atemberaubend würgt sie ihre Opfer. Ihre Lieblingsspeise sind Eidechsen. Aber auch Mäuse, andere Schlangen und den eigenen Nachwuchs verschmäht sie nicht.

Schlingnattern sind ungefährlich für den Menschen. Denn wir stehen nicht auf ihrem Speisezettel. Zu nah sollte man ihr dennoch nicht kommen. Denn wenn sie sich bedroht fühlt, sondert sie ein stinkendes Sekret ab, weiß Nüßler. Das soll Fressfeinde wie Marder, Igel oder Greifvögel abwehren. Für uns ist es einfach nur eklig. Schlingnattern stehen auch bei Wildschweinen übrigens hoch im Kurs. Wildschweine haben Schlingnattern zum Fressen gern. Bildrechte: IMAGO

Versteckt in Steinhaufen, Mauselöchern und kleinen Höhlen

Eine weibliche Schlingnatter ist im Alter von zwei Jahren geschlechtsreif. Alle zwei Jahre bringt sie dann lebenden Nachwuchs zur Welt. Schlingnatter legen keine Eier ab. Je nach Ernährungszustand des Muttertieres werden drei bis 15 Jungtiere geboren.

Im Oktober beginnen sich die Tiere in Winterquartiere zurück zu ziehen. Das können Steinhaufen sein oder Spalten, kleine Höhlen oder auch Mauselöcher. Sie verfallen in eine Winterstarre und kommen erst im Frühjahr wieder aus ihrem Unterschlupf heraus. Wer sie in der Herbstsonne also noch entdecken möchte, muss sich beeilen.

Bahnstrecken dienen der Ausbreitung

Bernd Rödger wird sich auf jeden Fall immer wieder auf die Lauer legen, sagt er. Immer, wenn er in Stadtilm zu tun hat, wird er am Bahnhof vorbeischauen. Wer wie er auch mal eine Schlingnatter vor die Linse bekommen möchte, dem rät er, sich möglichst ruhig zu verhalten, Abstand zu wahren und viel Geduld zu haben. Ein Gleisbett in Stadtilm: Hier fühlen sich die Schlingnattern richtig wohl. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger