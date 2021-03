Der wegen giftiger Ölkäfer gesperrte Spielplatz in der Schillerstraße in Arnstadt kann wieder genutzt werden. Nach Angaben der Stadt hat die Untere Naturschutzbehörde den Spielplatz am Dienstag untersucht und keine Käfer mehr gefunden. Dennoch sollten Besucher aufmerksam sein, heißt es.