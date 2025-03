Mit dieser Auszeichnung reiht sich Noah in eine besondere Runde ein: Auch Trainerlegende Jürgen Klopp wird in diesem Jahr mit dem Sonderpreis geehrt. Die große Preisverleihung findet im Mai in Hessen statt. MDR THÜRINGEN hat Noah in seinem Heimatort, dem Ilmenauer Ortsteil Gehren, besucht.