Lebenshilfe Ein Gemeinschaftsgarten für ganz Ilmenau

Am Rande der Wohnungssiedlung "Am Stollen", zwischen Sportplätzen, einem Kindergarten und einer Kleingartenanlage gelegen, befindet sich das Gartengrundstück des Vereins Lebenshilfe aus Ilmenau. Seit fast neun Jahren gibt es den "Stadtgarten", der von der psychosozialen Tagesstätte des Vereins genutzt und betreut wird. Hier können nicht nur die Patienten das Grün und die frische Luft genießen, sondern der Garten wird auch von Anwohnerinnen und Anwohner genutzt.

Die Idee des Stadtgartens keimte, als sich die Tagesstätte vergrößern wollte und nach Möglichkeiten suchte, mit den Patienten draußen in der Natur etwas erleben zu können. Die Stadt Ilmenau bot dem Verein ein geeignetes Grundstück unweit der Tagesstätte an und verpachtete es für einen geringen Betrag, erklärt die Leiterin der Tagesstätte Michaela Richter.

So konnte aus dem damals noch verwilderten Grundstück, ein schönes gemeinschaftliches Projekt entstehen. Nicht nur für die Patienten der Tagesstätte ist der Garten mittlerweile ein Erholungsort geworden, sondern auch für Anwohnerinnen und Anwohner die sich daran beteiligen. Dabei spielte von Anfang an das Thema Inklusion eine wichtige Rolle .

"Alle können ihre Beete so gestalten, wie sie es möchten", erklärt Mitarbeiter der Tagesstätte Enrico Bernschneider. So sind in dem Garten mittlerweile viele kleine und liebevoll gestaltete Beete entstanden. Da alle ihre eigenen Vorlieben haben, werden die Flächen ganz unterschiedlich gestaltet und es entsteht eine bunte Mischung. Möhren, Radieschen, Kartoffeln und Kräuter sowie kleinere Obstbäume, zahlreiche Beerensträucher und auch Blühwiesen sind in dem Garten zu finden.