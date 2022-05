Dem Leadsänger und Gründer der US-amerikanisch-kanadischen Rock-Band "Steppenwolf" ("Born to be wild") wird in Arnstadt (Ilm-Kreis) ein Denkmal gesetzt. Im Beisein von John Kay soll das aus schwerem Eisenblech gelaserte und bemalte Gedenkzeichen am 22. Mai eingeweiht werden, wie sein Konzertveranstalter Cristoph Hodgson am Dienstag in Arnstadt mitteilte. Aufgestellt wird es im Bereich der alten Gerberei, wo Kay nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre mit seiner Mutter lebte.

Laut Hodgson kommt der heute 78-jährige John Kay anlässlich seines vermutlich letzten Europa-Konzerts zurück nach Arnstadt. Anfang 1945 war seine Mutter mit dorthin vor der anrückenden Roten Armee geflüchtet, wo sie bis 1948 lebten. Bei der Einweihung des Denkmals ist neben dem Künstler auch sein europaweiter Fanklub "Wolf Pack" dabei, hieß es.

Band wird durch "Born to be wild" weltberühmt

John Kay wurde am 12. April 1944 in Tilsit in Ostpreußen als Joachim Fritz Krauledat geboren. Sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg vor der Geburt des Sohnes. Dass John Kay in Arnstadt landete, sei Zufall gewesen, sagte Christoph Hodgson. Der Flüchtlingszug sei damals in Arnstadt angegriffen worden. Also habe Kays Mutter mit ihrem Baby irgendwo unterkommen müssen. Geplant sei auch ein Treffen mit den Nachfahren der damaligen Gastgeberfamilie.