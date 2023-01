Wegen umgestürzter Bäume in der Nacht zu Donnerstag sind rund 1.800 Haushalte in Manebach und Stützerbach im Ilm-Kreis mehrere Stunden lang ohne Strom gewesen. Wie ein Sprecher der Thüringer Energienetze (TEN) MDR THÜRINGEN mitteilte, war gegen 2 Uhr in der Nacht der Strom ausgefallen. Grund waren Bäume, die wegen des heftigen Windes zwischen Geraberg und Manebach auf die Mittelspannungsleitungen gefallen waren. Auch vom Umspannwerk Ilmenau waren Masten betroffen.