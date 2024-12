Jens Wolling: Wissenschaftler und Kreistagsmitglied Jens Wolling ist Leiter des Fachgebiets Empirische Medienforschung und Politische Kommunikation an der Technischen Universität Ilmenau.



Zusammen mit seinen Forschungsteam hat er die Befragungsergebnisse in der Publikation "Die Energiewende in der Realität und in den Medien aus Sicht der Bevölkerung: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung im Sommer 2023" veröffentlicht.



Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Befragung aus dem Sommer 2023, an der etwa 2.700 Menschen aus ganz Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren teilgenommen haben.



Wolling gehört zudem der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" an und ist Mitglied des Kreistages im Ilm-Kreis.