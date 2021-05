Statt den Kopf hängen zu lassen, geht der Blick der RSB Thuringia Bulls nach vorn: Schon am kommenden Samstag steht das 1. Spiel im Meisterschaftsfinale an. Gegner sind einmal mehr die Rollstuhlbasketballer vom RSV Lahn Dill.

"Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen und das erste Spiel zuhause gewinnen", sagt Manager Lutz Lessmann über die bevorstehende Aufgabe. "Dann haben wir eine Chance!" Um Deutscher Meister zu werden müssen die Bulls zwei von drei Spielen im Finale gewinnen. Das erste Spiel findet am 8. Mai in Elxleben statt. Am 15. Mai ist das zweite Spiel in Wetzlar. Steht es dann nach Spielen unentschieden, wird der Meister im dritten und letzten Spiel am 16. Mai ebenfalls in Wetzlar gekürt.