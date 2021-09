TheraTin-Projekt TU Ilmenau forscht an neuartiger Tinnitus-Therapie mit Kopfhörern

Knapp 1,5 Millionen Deutsche leiden an dauerhaftem Tinnitus. Viele empfinden die Ohrgeräusche als störend. An der Technischen Universität Ilmenau wird nun an einem Therapie-Kopfhörer geforscht.