Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Ilm-Kreis ist auch der dritte Insasse gestorben. Der 20-jährige Fahrer des Seats ist nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall passierte am Samstag kurz nach 9 Uhr auf der Straße zwischen Pennewitz und Gräfinau-Angstedt. Ein Rettungshubschrauber hatte den jungen Mann mit lebensgefährlichen Verletzung in eine Klinik gebracht. Der 25 Jahre alte Beifahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer starben noch an der Unfallstelle.