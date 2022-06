Innerhalb von zwei Jahren haben die Forscherinnen und Forscher an einem maßstabsgetreu verkleinerten Lokomotiv-Modell experimentiert. Die Ergebnisse sollen nun beim Entwickeln der neuen Funktechnik an echten Elektro-Loks helfen. Das Forschungsprojekt "discoRAIL" wurde 2020 von der Funkwerk AG in Kölleda im Landkreis Sömmerda in Auftrag gegeben.