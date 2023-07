Unterstützung bekommen Betroffene unter anderem bei der zentralen Studienberatung, dem internationalen Studierendenservice "We4you", der psychologischen Kontaktstelle oder beim Referat Gleichstellung, Diversität und Gesundheit. Die Hotline "We listen TU you" bietet zudem auf Englisch, Chinesisch, Hindi sowie Persisch Telefonsprechzeiten an, die an Beratungsstellen der TU weiterleiten.