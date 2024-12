Der Spezialglashersteller Schott will sein Geschäft in Thüringen ausbauen und übernimmt die Quarzschmelze Ilmenau von QSil mit allen 275 Mitarbeitern. Dies sei der größte Firmenzukauf in der 140-jährigen Schott-Geschichte, teilte der Technologiekonzern am Donnerstagvormittag auf seiner Bilanzpressekonferenz in Mainz mit. Zum Kaufpreis machte Schott keine Angaben.