In Großbreitenbach im Ilm-Kreis ist am Donnerstag ein junger Mann mit seinem Auto gegen vier Häuser gefahren. Grund waren offenbar gesundheitliche Probleme. Wie die Polizei mitteilte, hat der 20-Jährige am Vormittag in der Bahnhofstraße die Kontrolle über das Auto verloren.

Der Fahrer hat offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Bildrechte: News5/Ittig