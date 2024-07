Bildrechte: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Blaulicht Drei Tote bei Verkehrsunfällen in Thüringen - Autofahrer unter Drogen

15. Juli 2024, 13:49 Uhr

In Thüringen hat es am Sonntag zwei tödliche Verkehrsunfälle gegeben. Dabei kamen eine Beifahrerin und ein Motorradfahrer ums Leben. Erst am Sonnabend war ein Mann bei einem weiteren Unfall in Nordthüringen gestorben.