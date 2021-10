Robby Krämer, stellvertretender Schulleiter an der Goetheschule Ilmenau, findet das Projekt gut: "Ein virtueller Schüler bedeutet in erster Linie für die Quarantäne oder im Homeschooling befindlichen Schülerinnen und Schüler eine Erleichterung, da sie dem Unterrichtsgeschehen via Computer direkt folgen können. Gleichzeitig erlaubt diese Variante die unmittelbare Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern – Fragen und Probleme werden so direkt geklärt."