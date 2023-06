Derzeit ist in Teilen Südthüringens die Waldbrandgefahr hoch . Laut Thüringenforst gilt in zwei Regionen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Punktuell können dort Waldgebiete von den zuständigen Forstämtern gesperrt werden. Betroffen sind das Forstamt Heldburg und die Forstämter Schönbrunn, Heldburg, Oberhof und Kaltennordheim.

In den übrigen Regionen gilt mittlere Waldbrandgefahr. In weiten Teilen Thüringens hat es in den vergangenen Wochen nicht geregnet. Nur stellenweise gab es im Mai ausreichend Niederschlag, wie zum Beispiel in Gotha. In den meisten Regionen lagen die Regenmengen unter dem Durchschnitt. Die Böden sind dadurch sehr trocken.