"Wir waren in der Summe 40 Mann." Ein Anwohner hatte gegen halb vier Rauch im Wald bemerkt und gemeldet, die Freiwilligen Feuerwehren aus Gräfinau-Angstedt, Stadtilm, Gehren und Ilmenau rückten aus, um das Feuer zu löschen. Es war heiß an diesem Tag, 35 Grad zeigte das Thermometer an.