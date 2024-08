Wegen Einsturzgefahr ist ein Wohnhaus in Ichtershausen im Ilm-Kreis geräumt worden. Nach Angaben der Ichtershäuser Wohnungsbaugesellschaft (WBG) hatten am Mittwoch ein Statiker und ein Architekt das in den 1930er-Jahren gebaute Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße untersucht.