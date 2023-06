Vertreter wohnungsloser Menschen verlangten am Montag bei einer Fachkonferenz in Ilmenau einen realistischen Blick auf das Ausmaß der Obdachlosigkeit in Deutschland. Der Städte- und Gemeindebund sieht auch das Land und den Bund in der Pflicht. Er fordert unter anderem Gesetze zu vereinfachen. Außerdem müssten Behörden besser zusammen und insgesamt schneller arbeiten.