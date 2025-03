Laut Bley zufolge hatte es in der vergangenen Woche Brände auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf gegeben. Das bestätigte die Bundeswehr auf Nachfrage. Demnach wurde am Dienstag beim Schießen mit einer Handfeuerwaffe ein Feuer an der Schießbahn ausgelöst, das sich auf rund 300 Hektar ausbreitete.