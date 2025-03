Das zuständige "Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs", angesiedelt beim Thüringer Umweltministerium, listet derzeit vier Wolfsterritorien in Thüringen: Ilfeld, Ohrdruf, Hainich und Neustadt am Rennsteig. Standorttreu, also hier sesshaft, sind den Erkenntnissen nach 24 Tiere. Die vermehrten Risse rund um Großbreitenbach erklärt sich die Fachstelle damit, dass das Neustädter Rudel offenbar in Gegenden vordringt, in denen es mehr Nutztierhalter gibt - die noch nicht auf den Wolf eingestellt sind.