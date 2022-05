Die Regiomed-Klinik in Sonneberg ist eine von vier Kliniken des Konzerns in Thüringen.

Die Regiomed-Klinik in Sonneberg ist eine von vier Kliniken des Konzerns in Thüringen. Bildrechte: REGIOMED-KLINIKEN GmbH

Nach Ansicht von Schmidtke muss der Pflegeberuf ähnlich wie in anderen Ländern Europas deutlich aufgewertet werden. Selbstverantwortliches Arbeiten sei anderswo viel ausgeprägter. Nur so könne der Beruf in seinem Stellenwert steigen.



Der Regiomed-Konzern betreibt sieben Krankenhäuser und neun Pflegezentren in den Kreisen Sonneberg und Hildburghausen sowie im benachbarten Bayern. Beschäftigt sind hier insgesamt 1.121 Pflegerinnen und Pfleger, darunter 188 Altenpfleger. Außerdem gibt es 227 Pflege-Azubis.