Das CDU-Präsidium hat Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Dem ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten und Mitglied des Thüringer CDU-Landesverbandes, setzt die Union eine Frist, um aus der Partei auszutreten: Bis zum 5. Februar, 12 Uhr. Ansonsten will das Präsidium im Bundesvorstand am 13. Februar einen Beschluss vorlegen, um ein Ausschlussverfahren einzuleiten. Das berichtet "Spiegel"-Online.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Maaßen engagiert sich in Thüringen seit dem Bundestagswahlkampf 2021. Er wurde damals in Südthüringen von mehreren Kreisverbänden als Bundestagskandidat aufgestellt, unterlag dann bei der Wahl aber deutlich. In den Bundestag zog stattdessen der aus Südthüringen stammende Olympiasieger Frank Ullrich (SPD).

Der 60-jährige Maaßen war 2018 nach relativierenden Äußerungen über rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in die Kritik geraten. Abgelöst als Verfassungsschutzchef wurde er nach langem Hin und Her, als er später zudem von "linksradikalen Kräften" in der SPD sprach. Im November 2018 wurde er auf Antrag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.