Zum Tag der Pflege am Donnerstag hat Regiomed-Geschäftsführer Alexander Schmidkte vor einem Pflegenotstand gewarnt. Der Berufsstand müsse in Hinblick auf den demographischen Wandel dringend aufgewertet werden.

Die Regiomed-Klinik in Sonneberg ist eine von vier Kliniken des Konzerns in Thüringen. Bildrechte: REGIOMED-KLINIKEN GmbH

Nach Ansicht von Schmidtke muss der Pflegeberuf ähnlich wie in anderen Ländern Europas deutlich aufgewertet werden. Selbstverantwortliches Arbeiten sei anderswo viel ausgeprägter. Nur so könne der Beruf in seinem Stellenwert steigen.