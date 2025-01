Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bad Salzungen - Schmalkalden VR Bank: Mitglieder machen Weg frei für Schadenersatzprozesse gegen Ex-Vorstände

29. Januar 2025, 09:09 Uhr

Die Mitglieder der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden haben am Dienstagabend den Weg frei gemacht und ihr Ok gegeben, dass der Aufsichtsrat gegen ehemalige Vorstände Schadensersatzprozesse führen darf. Auch außerordentliche Kündigungen sollen ausgesprochen werden. Es geht um Verluste in Millionenhöhe.