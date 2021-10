Gekommen um zu bleiben: Gerhard Cattus, 75, besitzt seit 2001 ein Ferienhaus an der Hallenburg. Die Bauarbeiten an seiner Terrassenüberdachung könnten ihm zum Verhängnis werden.

Gekommen um zu bleiben: Gerhard Cattus, 75, besitzt seit 2001 ein Ferienhaus an der Hallenburg. Die Bauarbeiten an seiner Terrassenüberdachung könnten ihm zum Verhängnis werden. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Seit 2001 verbringt Gerhard Cattus seine Ferien im Paradies. Genau genommen im "staatlich anerkannten Erholungsort" Steinbach-Hallenberg, der "mitten im wunderschönen Naturpark Thüringer Wald, nahe des berühmten Höhenwanderweges Rennsteig" liegt. Ein Ort der Ruhe und Entschleunigung, der "zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Urlaubsziel" ist. So heißt es auf der Website der Stadt und fürwahr: Steinbach-Hallenberg ist ein wunderschöner Flecken Erde. Deshalb kaufte sich Cattus im Jahr 2001 ein Doppelferienhaus mit Garten am Stadtrand. Hier wollte der 75-jährige Pensionär seinen Lebensabend verbringen, doch daraus wird womöglich nichts.

Das Ferienhaus, von dessen Terrasse Gerhard Cattus gern seinen Blick über das Haseltal schweifen lässt, steht am Westhang des Arnsbergs – im 20 Hektar großen Feriengebiet an der Hallenburg. Schon in den 30-er Jahren entstanden hier die ersten Bungalows, aber einen regelrechten Boom gab es erst in der DDR. In den 70-er und 80-er Jahren warb Steinbach-Hallenberg bei DDR-Betrieben für das Feriengebiet. Die Gemeindeverwaltung erstellte dafür 1973 einen Bebauungsplan. Die VEB sollten hier Wochenendhäuser für ihre Mitarbeiter errichten können, im Gegenzug erhoffte sich die Stadt einen besseren Zugang zu Rohstoffen und Baumaschinen. Die Rechnung ging auf: Mehr als 100 Bungalows wurden zwischen 1970 und 1990 am Arnsberg gebaut. Nebenher revanchierten sich die Betriebe und halfen beim Bau der Kita, der Schule und verschiedener Infrastruktur.