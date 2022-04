Das Hochtechnologieunternehmen Adva aus Meiningen erweitert für mehr als zehn Millionen Euro ihr Werk und holt Produktionskapazitäten aus China und Südostasien zurück nach Thüringen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Donnerstagvormittag die offiziellen Bauarbeiten für die sogenannte Tera-Factory begonnen. Mit dem Bau will der Anbieter von Telekommunikationsausrüstung unabhängiger von Lieferketten werden.

Die neue Halle entsteht auf 3.900 Quadratmetern. Wie Adva-Entwicklungsleiter Jens Schott MDR THÜRINGEN sagte, sollen in dem Gebäude Produktion, Entwicklung und Logistik an einem Ort gebündelt werden - zusätzlich zu den Produktionsstätten weltweit. Damit werde Meiningen als Standort gesichert und gestärkt, sagte Schott.

Laut des technischen Direktors der Firma ist die Nachfrage nach Produkten "made in germany" in der Branche schon vor der Krise gestiegen. Adva stellt optische Technik zur Datenübertragung her. Darunter Leitungen, Verteiler und Verstärker. Kunden sind neben Unternehmen und Telekommunikationsanbietern auch Behörden.

Eröffnet werden soll die Tera-Factory, in der unter anderem autonome Fahrroboter zum Einsatz kommen sollen, in einem Jahr. Dann will das Unternehmen 30 neue Mitarbeiter einstellen. Das Land Thüringen unterstützt den Bau der neuen Produktionshalle mit 1,8 Millionen Euro. Das Geld stammt aus einem Topf zur Förderung ländlicher Regionen. Adva beschäftigt weltweit knapp 1.900 Menschen, davon 350 in Meiningen. Das vergangene Jahr hat die Firma einen Rekordumsatz von 600 Millionen Euro erzielt.