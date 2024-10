Der jüngst direkt in den Landtag gewählte AfD-Kreisvorsitzende Jan Abicht verwies darauf, dass das Projekt mit Steuermitteln gefördert werde und damit parteineutral agieren müsse. Tatsächlich konnte die besagte Veranstaltung am Ende aufgrund geringer Anmeldezahlen nicht wie geplant in Präsenz stattfinden. Stattdessen fand sie einen Monat später als Online-Veranstaltung statt.

Bildrechte: AfD Thüringen