Alkoholverbot in der Meininger Innenstadt

Ab sofort gilt in Teilen der Meininger Innenstadt tagsüber ein Alkoholverbot. Wie Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) MDR THÜRINGEN sagte, darf zwischen 8 und 20 Uhr auf dem Markt- und Schlossplatz, sowie den angrenzenden Straßen kein Alkohol mehr getrunken werden.

Den Angaben zufolge werden in den nächsten Tagen entsprechende Schilder aufgestellt. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien dazu angehalten, insbesondere in der Anfangsphase, zuerst das Gespräch zu suchen. Beschuldigte, die nicht kooperativ reagieren, drohe allerdings ein Bußgeld von bis zu 55 Euro.

Laut Bürgermeister Giesder reagiert die Stadt damit auf anhaltende Probleme mit alkoholisierten Menschen in der Innenstadt. In der Vergangenheit sei es mehrfach zu Schlägereien und Pöbeleien - auch gegenüber Unbeteiligten - gekommen. Auch in anderen Städten, wie zum Beispiel Suhl und Bad Salzungen, gibt es schon Alkoholverbotszonen.