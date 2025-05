Nach einem brutalen Angriff am Bahnhof in Wernshausen im Kreis Schmalkalden-Meiningen sitzt ein 20-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war er am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs und traf auf einen 28-Jährigen.