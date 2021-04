Nach den Angriffen auf Polizeibeamte bei einer Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Schmalkalden ermittelt die Staatsanwaltschaft Meiningen. Das sagte eine Polizeisprecherin. Es gehe um mutmaßliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Ermittelt werde gegen mehrere Personen.

In Schmalkalden hatten Teilnehmer einer nicht angemeldeten Demonstration am Montagabend vier Polizisten zunächst verbal attackiert. Handyvideos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen, dass ein Teilnehmer einen der Beamten mit der Faust oder Hand angreift.