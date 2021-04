Jana Schmidt ist leitende Koordinatorin des Thüringer Kinderhospizdienstes. Sie bildet Ehrenamtliche zu Familienbegleitern aus und begleitet sie bei ihren Einsätzen. In der Ausbildung sei es sehr wichtig, sich die eigenen Kraftquellen bewusst zu machen: "Jeder Ehrenamtliche bestimmt selbst, was er geben möchte und kann", sagt Jana Schmidt. Sie legt Wert darauf, dass eine Leichtigkeit gewahrt wird - von beiden Seiten.

So lerne man das eigene Leben mehr zu schätzen, sagt sie. Zwischen zwei und fünf Stunden in der Woche plant Katharina Nöthlich für ihr Ehrenamt ein. Dank der guten Ausbildung habe sie sich noch nie überfordert gefühlt, erzählt sie. Das Ehrenamt bedeutet für die 40-jährige aber nicht nur zu geben: "Ich schenke meine Zeit, bekomme aber ganz viel für mein Herz zurück".

Der Kinderhospizdienst in Südthüringen sucht auch aktuell wieder Menschen, die sich zu ehrenamtlichen Familienbegleitern ausbilden lassen wollen. Die nächste Ausbildung startet Ende April und dauert etwa ein Dreivierteljahr. Sie findet berufsbegleitend an Abenden und am Wochenende statt. Interessierte können sich bei Koordinatorin Jana Schmidt telefonisch unter 0151 61314307 oder per E-Mail unter jana.schmidt@thueringer-kinderhospizdienst.de melden.