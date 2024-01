Aus dem Gefängnis in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Donnerstag ein Häftling ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei gelang dem Gefangenen "auf bislang nicht abschließend geklärte Weise" am Vormittag die Flucht. Es laufe eine intensive Suche. Autofahrer in der Region sollten vorerst keine Anhalter mitnehmen.