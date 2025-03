Blau, Grün, Rot, Gelb – satte Farben, abstrakte Formen, manches verschwimmt wie im Nebel, verwischt in Lichtschwaden und durchbricht die Farblandschaften.

"Opulent", so formuliert es Philipp Adlung – Kurator der Ausstellung und Direktor der Meininger Museen – um den Stil jener Bilder zu beschreiben, die nun in Meiningen zu sehen sind. "Man kann dabei auch an Emil Schumacher, Asger Jorn denken oder den abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock", findet Adlung.